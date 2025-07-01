Объявлен открытый международный конкурс «Концепция градостроительства города Хунну»

CentralAsia (MNG) - Международный открытый конкурс «Концепция городского планирования города Хунну» был объявлен 27 июня 2025 года.

Город Хунну будет развиваться как город-спутник столицы Монголии Улан-Батора с оптимальным пространственным планированием, которое уменьшит пробки в Улан-Баторе и выполнит особые функции столицы. «Концепция городского планирования города Хунну» будет охватывать ориентированную на людей, дружелюбную среду проживания, основанную на принципах устойчивого развития, включающую современные интеллектуальные и зеленые технологии, а также историческое наследие и культуру Монголии с международными тенденциями развития. Конкурс открыт для всех отечественных и международных проектных организаций, команд и отдельных лиц, из которых будут выбраны пять лучших. Судейская коллегия, в которую войдут отечественные и зарубежные эксперты, будет объявлена ​​публично.

Регистрация команд на «Концепцию градостроительства города Хунну» откроется 3 июля 2025 года и закроется 3 августа 2025 года. Команды, регистрация которых будет подтверждена в указанный период, получат материалы, соответствующие заданию на разработку и планирование. Команды разработают и представят свои концептуальные планы онлайн до 3 ноября 2025 года в соответствии с требованиями, указанными в задании на проектирование. Лучшие работы будут отобраны по итогам трехэтапного отбора. По итогам будет организована выставка градостроительства.

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