Премьер-министр Занданшатар планирует сократить бюджет на ₮2 трлн

Премьер-министр Занданшатар Гомбожав

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Занданшатар Гомбожав выступил с программной речью на пленарном заседании парламента, представив свое «Заявление сберегателей», официальную политическую декларацию, в которой излагаются срочные меры правительства по сокращению государственных расходов наряду с предлагаемой поправкой к государственному бюджету на 2025 год. В своем обращении премьер предупредил о значительном фискальном дефиците, вызванном резким падением цен на уголь, что может сократить доходы национального бюджета на целых 3,2 трлн тугриков.

«Это не просто временная проблема, это ухудшающаяся ситуация», — сказал он. «Если мы не предпримем быстрых действий для пересмотра бюджета и сокращения инвестиций с высоким импортом, мы рискуем спровоцировать более высокую инфляцию, ослабить тугрики и поставить под угрозу финансовую стабильность наших граждан, предприятий и экономических производителей».

Ссылаясь на данные международного исследования, премьер-министр подчеркнул, что рост инфляции на один процент может привести к нищете еще 24 000 монголов, что является суровым предупреждением о потенциальном социальном воздействии неконтролируемого экономического давления.

Когда был одобрен первоначальный бюджет на 2025 год, цены на уголь прогнозировались на уровне 105 долларов США за тонну. Однако с замедлением промышленного спроса в Китае цены упали примерно до 70 долларов США за тонну, и прогнозы предполагают, что этот уровень может сохраниться в течение следующих одного-двух лет. В ответ правительство принимает то, что Занданшатар Гомбожав назвал политикой «Укрепления независимости государства».

В «Заявление сберегателей» излагается ряд мер по экономии средств на всех уровнях власти, направленных на заморозку или сокращение несущественных расходов. Они включают в себя приостановку планов по повышению расходов на топливо и отопление для бюджетных учреждений, сокращение на 28,9 млрд тугриков расходов на транспорт, топливо, деловые поездки и образование, сокращение расходов на иностранные делегации и размещение на 4,5 млрд тугриков и исключение государственных визитов высшего уровня, прекращение планового обслуживания и закупок оборудования, что позволит сэкономить 104,4 млрд тугриков. Меры также включают в себя отзыв 76,8 млрд тугриков в виде субсидий как государственным, так и частным организациям, отмену 30,2 млрд тугриков в виде единовременных бонусов и поощрений, а также отмену или сокращение многочисленных государственных программ и мероприятий, что позволит сэкономить 617,3 млрд тугриков.

В целом ожидается, что эти меры сократят расходы на 1,51 трлн тугриков. Кроме того, в соответствии с недавней резолюцией под названием «Экономия бюджета» правительство прекратит финансирование проектов по закупкам, которые еще не находятся в контракте, что позволит сэкономить еще 535,9 млрд тугриков. В совокупности правительство намерено сократить общие бюджетные расходы на 2,04 трлн тугриков.

Согласно пересмотренному предложению, доходы консолидированного бюджета сократятся на 3,26 трлн тугриков, а расходы — на 1,86 трлн тугриков. Это приведет к дефициту бюджета в размере 1,36 трлн тугриков, что эквивалентно 1,5% ВВП Монголии, что соответствует параметрам Закона о стабильности бюджета.

Премьер-министр в заключение подчеркнул, что эти изменения необходимы для поддержания финансовой стабильности, защиты уязвимых домохозяйств и укрепления экономической независимости страны в неопределенных глобальных условиях.

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