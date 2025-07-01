₮7 млрд утеряно в одном столичном районе из-за мошенничества в Telegram

CentralAsia (MNG) - По данным прокуратуры района Чингэлтэй, в 2024 году и за первые пять месяцев 2025 года на территории района было зафиксировано 1274 случая мошенничества. Из них 76 случаев — или примерно шесть процентов — связаны с мошенничеством, осуществляемым через платформу обмена сообщениями Telegram.

Эти случаи, связанные с Telegram, привели к финансовым потерям на общую сумму ₮1,3 млрд, затронув 72 жертвы. Наиболее распространенный сценарий заключается в том, что жертв заманивают в крупные группы Telegram, где неизвестные пользователи предлагают, казалось бы, законные «задания», обещающие быструю прибыль от небольших инвестиций. Людям часто предлагают вносить деньги на счета третьих лиц, обещая приумножить свои средства в короткие сроки, — только чтобы оказаться обманутыми.

Власти предупреждают, что к онлайн-контенту, утверждающему, что он предлагает «быстрые способы приумножить свои деньги» или рекламирующему «высокооплачиваемую онлайн-работу», следует подходить с особой осторожностью. Офис призывает общественность сохранять бдительность и скептически относиться к таким цифровым предложениям, особенно когда они исходят от неизвестных источников на незащищенных платформах, таких как Telegram. По всей стране мошенничество, осуществляемое через Telegram, привело к ошеломляющим убыткам — ₮11,9 млрд в 2024 году и 7,3 млрд тугриков всего за первые пять месяцев 2025 года. В ответ прокуроры приняли активные меры по защите жертв. В 2024 году были введены ограничения на банковские транзакции на общую сумму ₮9,9 млрд, а в начале 2025 года были заморожены дополнительные ₮5,7 млрд в переводах для защиты интересов пострадавших.

По мере того, как цифровой ландшафт продолжает развиваться, так же развиваются и тактики мошенников. Правоохранительные органы подчеркивают необходимость информирования общественности и своевременной отчетности для борьбы с растущей угрозой онлайн-финансовых преступлений.

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