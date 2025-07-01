Трамп официально отменил американские санкции против Сирии

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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене экономических санкций США против Сирии. Как заявили в Белом доме, это решение является шагом на «пути к стабильности и миру».

«США привержены поддержке стабильной, единой и живущей в мире с собой и своими соседями Сирии. Единая Сирия, не предоставляющая убежища террористическим организациям и обеспечивающая безопасность своих религиозных и этнических меньшинств, будет поддерживать региональную безопасность и процветание», — говорится в указе.

Санкции против бежавшего в Россию бывшего президента Сирии Башара Асада, членов его семьи и сторонников свергнутого режима продолжают действовать.

Трамп заявил, что снимет санкции с Сирии в мае, перед тем как встретиться в Эр-Рияде с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

Белый дом заявил, что будет следить за действиями новых сирийских властей, включая «принятие конкретных мер по нормализации отношений с Израилем».

Министр иностранных дел Сирии Асаад аль-Шибани заявил, что снятие санкций устранит препятствия на пути восстановления сирийской экономики и откроет страну для международного сообщества.

В заявлении министра финансов США Скотта Бессента говорится, что указ о снятии санкций даст сирийскому народу «возможность начать жизнь заново после свержения жестокого режима Асада».

«Сегодняшние действия помогут обеспечить возможность воссоединения экономики Сирии с мировой торговлей и восстановления инфраструктуры страны», — заявил он.

Исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) под руководством Ахмеда аш-Шараа возглавила наступление повстанцев, в результате которого в начале декабря прошлого года был свергнут режим Башара Асада.

ООН, США и Великобритания, Россия относят ее к террористическим организациям. Указ Трампа предписывает госсекретарю Марко Рубио «пересмотреть» статус ХТШ.

Ранее в этом году Рубио призвал поддержать переходные власти Сирии, предупредив, что неспособность достичь экономического прогресса может привести к «полномасштабной гражданской войне эпических масштабов».