В Казахстане официально запретили одежду, скрывающую лицо

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вводит запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, затрудняющих распознавание лица. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Соответствующая норма содержится в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан». Поправки, как сообщалось, направлены на совершенствование правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников силовых структур.

Согласно документу, ношение одежды, полностью скрывающей лицо, разрешено только в исключительных случаях: при исполнении служебных обязанностей, по медицинским показаниям, в целях гражданской обороны, для защиты от неблагоприятных погодных условий, а также во время участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях в соответствии с законодательством.

Хотя в документе не указано, о какой именно одежде идет речь, наряду с масками и балаклавами под запрет, вероятно, попадает и религиозная одежда, в частности, никаб, который полностью закрывает лицо. Дискуссии о его возможном запрете идут в Казахстане не один год.

В марте 2024 года Касым-Жомарт Токаев назвал никабы архаичной формой одежды, которую навязывают казахстанкам радикально настроенные неофиты. По мнению главы государства, это «неприкрытый вызов» казахстанским традиционным устоям.

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