Президент Хурэлсух поздравил женскую сборную Монголии по баскетболу 3х3 с историческим достижением на Кубке мира

CentralAsia (MNG) - Женская сборная Монголии по баскетболу 3x3 вошла в историю, завоевав серебряную медаль на чемпионате мира FIBA ​​3x3 2025, который прошел в Улан-Баторе, Монголия. В финальном матче Монголия встретилась с Нидерландами и завершила матч со счетом 15:9, заняв второе место на престижном мировом турнире.

В связи с этим президент Монголии Хурэлсух Ухнаа похвалил команду за беспрецедентные достижения в монгольских командных видах спорта на мировой арене:

От имени государства и народа Монголии я сердечно поздравляю женскую сборную Монголии по баскетболу 3x3 с установлением исторического рекорда на чемпионате мира. Вы с гордостью подняли флаг нации с золотыс соёмбом и показали миру дух и силу монгольских женщин!

Всего два года назад наши девушки заняли 18-е место из 20 команд на чемпионате мира. Теперь они вошли в историю, победив олимпийских чемпионов и чемпионов мира одного за другим и став вице-чемпионами мира. Это не что иное, как чудо.

Эти моменты наглядно демонстрируют, что когда монголы едины, мы можем творить историю. Правительство Монголии глубоко ценит единство и решимость команды и всего спортивного сообщества, которые сделали этот успех возможным.

Мы желаем вам всего наилучшего в стремлении к дальнейшим победам и работе над тем, чтобы стать олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, поднимая флаг Монголии еще выше на мировой арене.

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