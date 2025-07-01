Улан-Батор чтит духовную и современную идентичность

CentralAsia (MNG) - Впервые в своей истории Улан-Батор провел совместное празднование Дня столицы и Хурээ Цам–Даншиг Наадам 2025 в прошлые выходные, ознаменовав начало новой традиции. Ранее эти два важных события проводились отдельно — Даншиг Наадам ежегодно проводился в первые выходные августа, а День столицы отмечался каждый год 29 октября.

Начиная с этого года, столица объединила оба события в одно масштабное празднование, проводимое в последние выходные июня, как мы уже сообщали ранее. Ожидается, что этот шаг расширит масштаб и культурный охват празднеств, а также повысит туризм в летний сезон, поскольку и местные жители, и иностранные гости собирались, чтобы насладиться уникальным сочетанием духовного наследия, культурной гордости и развлечений.

Гвоздем фестиваля, официально названного «Хурээ Цам–Даншиг Наадам 2025», стал заключительный ритуал священного танца Цам, который завершился традиционной церемонией «Сор Залах». Этот ритуал, глубоко укорененный в буддийской духовной практике, символизирует очищение и устранение несчастий. Преданные участвовали, записывая личные невзгоды, болезни и негативную энергию на листках бумаги или держа «балин» — священный предмет, наполненный намерением — и предлагая их огню. Считается, что с помощью этого акта все несчастья духовно очищаются.

Празднества превратили общественное пространство в яркое, хорошо организованное место. Вся территория фестиваля была разделена на восемь тематических секторов, отнесенных к двум основным областям: культурные и художественные выставки, а также торговые и сервисные зоны. В течение двухдневного мероприятия работало 165 киосков, предлагая посетителям широкий ассортимент еды, ремесел, представлений и общественных мероприятий. Власти строго запретили нерегулируемую уличную торговлю для поддержания порядка и улучшения впечатлений посетителей.

Объединив Хурээ Цам–Даншиг Наадам с Днем столицы, Улан-Батор не только оптимизировал два крупных ежегодных события, но и подготовил почву для более впечатляющего и привлекательного на международном уровне фестиваля, который в равной степени прославляет духовное наследие и современную идентичность столицы.

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