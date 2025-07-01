Бывшего главу Минюста Казахстана приговорили к 9 годам тюрьмы

CentralAsia (KZ) - Бывшего министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом заявил официальный представитель агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает Курсив.kz,

«Уголовное дело экс-министра юстиции Бекетаева расследовалось по фактам мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности», — сообщил Бигайдаров. Подробностей расследования он не привел, так как дело было засекречено.

Сотрудники Антикора задержали Марата Бекетаева в октябре 2023 года. Бывший чиновник (занимал пост главы Минюста с 2016 по 2022 годы) был взят под стражу в рамках работы по поиску и возврату выведенных за рубеж активов.

«Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству», — говорилось в сообщении агентства.

Спустя несколько дней замгенерального прокурора Асет Чиндалиев сообщил журналистам, что Бекетаев был задержан при попытке сбежать из Казахстана.

Казахстанские СМИ писали, что экс-глава Минюста проходил сначала свидетелем, а потом подозреваемым по делу компании Bolashak Consulting Group, которую заподозрили в выводе активов. Эта же компания ранее ранее представляла интересы Казахстана за рубежом, в частности в резонансном деле против молдавских бизнесменов Габриэля и Анатола Стати.

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