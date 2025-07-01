На юге и юго-востоке Казахстана ожидается сильная жара

CentralAsia (KZ) - В ближайшие несколько дней на юге и юго-востоке Казахстана будет сильная жара, предупреждают синоптики.

Так, в Туркестанской области воздух с 1 по 5 июля будет прогреваться до 44 градусов. В соседней Жамбылской области – до 45 градусов, следует из штормовых предупреждений Казгидромета.

В Алматинской области в тот же период ожидается жара до 45 градусов, предупредил областной департамент по ЧС. Так же жарко будет в Кызылординской обоасти.

В Шымкенте температура будет постепенно повышаться и достигнет к концу недели 42 градусов. В Алматы к выходным будет до 39 градусов жары.

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