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На казахстанско-российской границе образовались километровые пробки из-за новых правил въезда в Россию
Предыстория: В России действуют новые правила въезда. Подробности

CentralAsia (KZ) -  На казахстанско-российской границе на посту «Жайсан» в Мартукском районе Актюбинской области Казахстана уже несколько дней наблюдаются огромные пробки. На помощь водителям, проводящим много часов в заторе, пришли спасатели и военнослужащие МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, спасатели кормят водителей и пассажиров, застрявших в пробках, горячим питанием, дают питьевую воду, оказывают медицинскую помощь, ведут санитарный контроль и предоставляют необходимую информационную поддержку.

«Основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы. Ситуация находится под постоянным контролем. Все необходимые меры для оказания помощи водителям принимаются своевременно, работы по стабилизации продолжаются», – сообщили в МЧС.

Как пишет местное издание «Диапазон», многочасовые пробки на границе наблюдаются с прошлой недели. По информации людей, находящихся на границе, большегрузы, а также люди на легковых машинах с детьми и со стариками простаивают по 10 часов.

Ранее сообщалось, что с 30 июня Россия начинает эксперимент по новым правилам въезда и выезда иностранных граждан на всех пунктах пропуска через государственную границу. Иностранцам, планирующим въезд в РФ, которым не требуется виза, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме посредством мобильного приложения ruID заявление о въезде в страну. При этом в посольстве России в Казахстане подчёркивали, что пока это является добровольным.

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