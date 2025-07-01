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Тегеран вручил ноту протеста Украине после поддержки Киевом ударов по Ирану
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины после заявлений Киева в поддержку ударов Израиля по территории Исламской Республики. Об этом сообщило агентство ISNA.

«Поддерживая агрессию Израиля, украинские должностные лица фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины относительно уважения принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций, а также четырех Женевских конвенций, что влечет за собой международную ответственность украинского правительства»,— сказал Фарсаи.

Также Шахрам Фарсаи предупредил поверенного о возможных последствиях для Украины, если поддержка «враждебной и провокационной» риторики в отношении Ирана продолжится. Ноту протеста в ближайшее время передадут властям Украины.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поддержал операцию Израиля против Ирана и поздравил американского коллегу Дональда Трампа с успешной бомбардировкой ядерных объектов в Исфахане, Фордо и Натанзе. Также Владимир Зеленский назвал отношения Киева с Тегераном «сложными».

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