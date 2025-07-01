Россия вводит запрет на импорт желатина из Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Россельхознадзор просит ветеринарную службу Таджикистана с 1 июля 2025 года приостановить выдачу сертификатов на пищевой говяжий желатин. Это касается всех производителей Таджикистана, чья продукция направляется в Россию.

Причиной стало обследование завода «Тилло Жело», которое провели специалисты Россельхознадзора с 18 по 20 июня. Они также посетили Национальный центр диагностики при Комитете по безопасности пищевых продуктов Таджикистана.

Инспекция показала, что завод и ветеринарная служба не следят за качеством и безопасностью продукции. Некоторые показатели не соответствуют нормам ЕАЭС.

«Анализ проведенной работы показал отсутствие контроля со стороны ветеринарной службы Республики и предприятия за производством и выпуском в реализацию указанного товара, - отмечает Россельхознадзор. - Показатели качества и безопасности экспортируемого продукта фактически не контролируются, а ряд показателей не соответствует нормируемым значениям, установленным нормативными актами ЕАЭС».

Кроме того, как отмечается, на предприятии отсутствует система прослеживаемости получаемого сырья и используемых ингредиентов, на месте невозможно установить поставщиков животного сырья и его место происхождения.

Также отмечено неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений и выявлены факты нарушения условий хранения и температурного режима готовой продукции.

По данным Таможенной службы, за первые пять месяцев 2025 года Таджикистан экспортировал 183,4 тонны желатина на общую сумму свыше $943,4 тыс.

В прошлом году Россия временно запретила ввоз животных и продукции из Таджикистана из-за вспышки опасной болезни — узелкового дерматита.

Под запрет попали коровы, быки и другие животные, которые могут заболеть. Также нельзя ввозить мясо, молоко, шкуры, корма, охотничьи трофеи и оборудование для перевозки скота, если они не прошли обеззараживание. Транзит таких животных через Россию тоже запрещён.

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