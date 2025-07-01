С 1 июля в России мигрантов, не сдавших биометрию, начнут лишать мобильной связи

// Коллаж "Ферганы"

CentralAsia (CA) - С 1 июля 2025 года в России стартовало поэтапное отключение мобильной связи для иностранных граждан, которые не прошли регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Новые правила требуют, чтобы все иностранцы, использующие российские SIM-карты, подтвердили свою личность с помощью биометрических данных и зарегистрировали их через портал «Госуслуги». По данным Минцифры, пока зарегистрировались в ЕБС и переоформили договоры по новым правилам свыше 2 млн иностранных граждан.

С 1 января 2025 года иностранцы могут заключать договоры с операторами связи только после сдачи биометрии, оформления СНИЛС и создания подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». На одного человека разрешено оформить не более 10 SIM-карт. Для владельцев ранее оформленных номеров срок сдачи биометрии истек 1 июля.

Отключение будет происходить поэтапно:

неактивные более трех месяцев номера отключаются сразу;

по активным номерам сначала блокируются международные и междугородние звонки и снижается скорость интернета, а через 30 дней связь отключается полностью, если абонент не успеет переоформить договор.

Чтобы переоформить договор, иностранцам, которые находятся в России, надо проверить количество оформленных на них абонентских номеров — в разделе «Сим-карты» на «Госуслугах». По лишним номерам следует расторгнуть договор, по оставшимся номерам надо обратиться в салон связи и подтвердить личность по биометрии из ЕБС.

Для только въезжающих в Россию иностранцев с 30 июня действует цифровой профиль: подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию теперь можно заранее через мобильное приложение ruID, а на границе будет создан профиль, включающий СНИЛС и учетную запись на «Госуслугах».