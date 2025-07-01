Как появился COVID-19? Отвечают учёные ВОЗ

CentralAsia (CA) - Учёные до сих пор не знают, как началась пандемия COVID-19, которая обернулась самым масштабным кризисом для мировой системы здравоохранения за последнее столетие.

К такому неудовлетворительному выводу пришла группа экспертов, которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поручила расследовать происхождение коронавируса.

Мариетджи Вентер, возглавляющая эту группу, заявила на пресс-брифинге после публикации итогового доклада: большинство научных данных подтверждают гипотезу о том, что новый коронавирус перешёл к людям от животных.

Тот же вывод в ВОЗ делали ещё в 2021 году, при самом первом исследовании. Тогда учёные заявляли, что инфекция, скорее всего, передалась человеку от летучих мышей через другое животное-посредник. Также они называли версию об утечке из лаборатории"крайне маловероятной".

Вентер также сообщила, что за более чем три года работы экспертная группа ВОЗ не смогла получить необходимые данные, чтобы точно оценить, был ли COVID-19 результатом инцидента в лаборатории. И это - несмотря на то, что у китайского правительства неоднократно запрашивали информацию о генетических последовательностях и мерах биобезопасности.

"Поэтому эта гипотеза не могла быть исследована или исключена, - сказала профессор, добавив: Она была сочтена спекулятивной, основанной на политических взглядах и не подкреплённой научными данными".

По словам Вентер, 27 учёных не пришла к единому мнению; один из членов покинул исследовательскую группу ранее на этой неделе, а трое других попросили исключить их имена из отчёта.

Она указала на отсутствие доказательств того, что с COVID-19 проводились лабораторные манипуляции, и признаков распространения вируса до декабря 2019 года где-либо за пределами Китая.

"Пока не появятся новые научные данные, вопрос о том, как SARS-CoV-2 попал в человеческие популяции, будет оставаться открытым", - заключила Вентер.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус назвал "моральным долгом" поиск истоков коронавируса, который убил не менее 20 миллионов человек, нанёс ущерб мировой экономике на 10 триллионов долларов (8,8 триллиона евро) и изменил жизнь миллиардов людей.

В прошлом году AP выяснило, что китайское правительство заморозило значимые внутренние и международные усилия по отслеживанию происхождения вируса в первые недели вспышки в 2020 году, и что сама ВОЗ, судя по всему, упустила возможности для расследования, которые имелись на раннем этапе.

Президент США Дональд Трамп долгое время возлагал вину за появление коронавируса на лабораторию в Китае. Но американские разведслужбы не нашли достаточных доказательств для подтверждения этой теории.

Её неоднократно отвергали и китайские чиновники, заявляя, что расследование следует вести в других странах.

В сентябре прошлого года учёные составили список животных, которые, по их мнению, могли распространить COVID-19 среди людей, включив туда енотовидных собак, цивет и бамбуковых крыс.