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Израиль расширил операцию в секторе Газа на новые районы

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила военную операцию в секторе Газа на новые районы и сообщила о ликвидации десятки «террористов и сотни объектов террористической инфраструктуры». Военное-воздушные силы за минувшие сутки атаковали 140 военный целей в анклаве.

«Среди пораженных целей были террористы, военные сооружения, пункты запуска противотанковых ракет, которые представляли угрозу для войск, склады оружия и дополнительная террористическая инфраструктура»,— сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп хочет в скором времени завершить боевые действия в секторе Газа. Позднее он заявил, что Израиль и палестинский «Хамас» могут достигнуть соглашения уже на этой неделе.

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