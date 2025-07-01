В Азербайджане завели дело после смерти двух задержанных в Екатеринбурге

CentralAsia (CA) - Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело «по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью» после гибели Зияддина и Гусейна Сафаровых, задержанных в Екатеринбурге 27 июня.

В сообщении Генпрокуратуры утверждается, что 55-летний Зияддин Сафаров и его 60-летний брат Гусейн подверглись пыткам «со стороны сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации». На основании заключения азербайджанских судмедэкспертов ведомство заявило, что задержанным наносили удары «твердыми тупыми предметами».

«Также установлено наличие других граждан Азербайджанской Республики, получивших телесные повреждения различной степени тяжести в результате применения пыток тем же способом к многочисленным лицам, задержанным уполномоченными оперативно-розыскными органами Российской Федерации»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

27 июня в Екатеринбурге были задержаны имеющие российское гражданство уроженцы Азербайджана по делу об этнической группировке, члены которой совершали убийства с 2001 по 2011 год. Тела погибших Зияддина и Гусейна Сафаровых 30 июня доставили в Баку.

Как сообщила азербайджанская сторона, на их телах зафиксировали перелом носа и ребер, деформацию грудной клетки, гематомы, кровоподтеки. Причиной смерти азербайджанские судмедэксперты считают «посттравматический и постгеморрагический шок» от полученных травм. СКР сообщал, что один из фигурантов скончался в результате сердечного приступа. Причина смерти второго пока не установлена.