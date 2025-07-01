Во время хаджа в 2025 году скончались восемь паломников из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Во время хаджа, который прошел в Саудовской Аравии в июне 2025 года, скончались восемь паломников из Узбекистана. Об этом сообщает «Дунё» — информагентство при МИД республики.

Четверо умерших были официальными паломниками, имевшими хронические заболевания, что стало причиной смерти на фоне сильной жары. Еще четверо погибли, прибыв в Саудовскую Аравию нелегально, несмотря на предупреждения Управления мусульман. Они использовали объездные маршруты, не имели доступа к медицинской помощи и даже не смогли получить первую медицинскую помощь.

Всего в текущем году хадж совершили более 15 тысяч граждан Узбекистана. В Мекку и Медину их отправляли с 13 по 30 мая, а возвращение на родину началось 12 июня и завершилось 29 июня. Для возвращения паломников были организованы ежедневные прямые рейсы из международного аэропорта имени Короля Абдулазиза в Джидде в разные регионы страны.

Хадж ежегодно сопровождается смертями паломников. Например, в 2023 году во время хаджа погибло 240 человек, а в 2024 году — более 1000. Основные причины смертей — обострение сердечно-сосудистых заболеваний из-за жары и физических нагрузок, особенно среди пожилых людей и тех, кто прибыл нелегально и не может получить медицинскую помощь.

Погибших паломников обычно хоронят в Мекке. Если тело не опознано, оно захоранивается в безымянной могиле на специальных кладбищах, которые предоставляются бесплатно, и все расходы берет на себя государство. Родственники имеют право забрать тело, но в 95% случаев похороны проходят в Мекке.

В 2025 году хадж прошел с 4 по 9 июня (8–13 день месяца Зуль-хиджа). По информации Главного управления статистики Саудовской Аравии (GASTAT), обряд совершили 1 673 230 человек, из которых 1,5 млн прибыли из-за рубежа. Большинство паломников прилетели на самолетах, остальные прибыли по суше и морю. Власти Саудовской Аравии в этом году ужесточили контроль: более 269 тысяч человек без действительной визы были возвращены на родину, около 76 тысяч задержаны, выявлены сотни поддельных компаний и нелегальных перевозчиков.

По данным The Islamic Information, число паломников в 2025 году стало самым низким за последние 30 лет (за исключением пандемийных лет). Это связано с экономическими трудностями, высокими ценами, жесткими визовыми и медицинскими требованиями, а также аномальной жарой, которая заставила многих пожилых мусульман отложить хадж. Саудовские власти пообещали в будущем предпринять меры для удешевления и упрощения хаджа, сохраняя высокий уровень безопасности и санитарных требований.