В офисе «Sputnik-Азербайджан» в Баку задержали семь человек

CentralAsia (CA) - Во время следственных действий в офисе агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку 30 июня были задержаны семь человек, сообщило МВД республики. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.

Двое из семи задержанных арестованы, остальные пять человек привлечены к уголовной ответственности, говорится в сообщении МВД, которое приводит APA. Имена фигурантов дела не уточняются. Накануне сообщалось о задержании главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа «Россия сегодня» уточнила, что среди задержанных также сотрудники редакции, имеющие гражданство Азербайджана.

Правоохранительные органы накануне провели следственные действия в офисе «Sputnik-Азербайджана». По утверждению местных властей, агентство должно было прекратить деятельность еще в феврале, но в редакции отрицают наличие официальных запретов на работу. Российский МИД вызвал посла Азербайджана из-за задержания российских журналистов. Кремль рассчитывает добиться их освобождения путем прямых контактов с Баку.