Читателям представлена книга «Сокровенное сказание о шпионаже Чингисхана»

CentralAsia (MNG) -

Вниманию читателей представлена ​​совместная работа исследователей Соёмбо Жавхлансайхана и Тувшинтөра Жавхлансайхана, проанализировавших «Сокровенное сказание монголов» с точки зрения разведывательных исследований, под названием «Чингис хааны тагнуулын нууц товчоо» — («Сокровенное сказание о шпионаже Чингисхана»).

Различные методы и операции разведки могут быть раскрыты в событиях, персонажах и стратегических ходах, отраженных в «Сокровенном сказании монголов», по мнению исследователей. Эта публикация считается первой работой, которая пытается раскрыть «Сокровенное сказание монголов» с точки зрения разведывательных исследований.

Исследователь Соёмбо Жавхлансайхан подчеркнул, что «Сокровенное сказание монголов» — наше драгоценное наследие. Если мы прочитаем ее с неисторической точки зрения, то сможем использовать уроки управления разведкой и стратегии XIII века даже сегодня».

События, персонажи и стратегические ходы в «Сокровенном сказании монголов» отражают многие методы и операции шпионажа. Другими словами, это произведение считается первым произведением, которое стремилось открыть «Сокровенное сказание монголов» в области шпионажа.

«Сокровенное сказание монголов» — древнейший литературный памятник монголов. Считается, что оно было создано в 1240 году в правление Өгөөдэй-хана, однако есть и альтернативные точки зрения на датировку Сокровенного сказания (Например, 1252). Оригинал памятника не сохранился. Самая древняя дошедшая до нас рукопись представляет собой монгольский текст, затранскрибированный китайскими иероглифами и снабженный переводом на китайский язык. Транскрипция была сделана в конце 14 века в учебных целях, чтобы китайцы могли учить монгольский язык.

Сокровенное сказание, будучи наиболее обширным и литературно обработанным из древнейших монгольских памятников, представляет собой неоценимый источник по истории, языку и этнографии монголов. В него входят и стихотворные фрагменты, восходящие к народной поэзии, и прозаические части, представленные самыми разными жанрами: от легенд и элементов эпоса до образцов канцелярской речи.

источник: MiddleAsianNews

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