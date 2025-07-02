Теннисисты из Монголии добились исторического успеха, став чемпионами группы II Азии/Океании

CentralAsia (MNG) -

Женский теннис — новый и развивающийся вид спорта в Монголии.

Сборная Монголии успешно выступила в соревнованиях Азиатской группы II женского чемпионата мира по теннису Billie Jean King Cup 2025, который проходил в Малайзии, и таким образом получила квалификацию на турнир Азиатской группы I, что стало историческим достижением.

В этих соревнованиях принимали участие следующие страны: Индонезия, Иран, Кыргызстан, Малайзия, Монголия, Северные Марианские острова, Тихий океан, Филиппины, Сингапур, Узбекистан. В 2026 году Монголия и Индонезия перешли в Группу I Азии/Океании.

Монголию на турнире представляли сестры Маралгоо Чогсомжав, Мартаа Чогсомжав, а также Ужин Батсух, Сономянзум Энхжаргал, Есугэн Ганбаатар и Алтангэрэл Батжаргал.

The 2025 Billie Jean King Cup 2025 года станет 62-м выпуском The 2025 Billie Jean King Cup — турнира среди национальных сборных по женскому теннису.

источник: MiddleAsianNews

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