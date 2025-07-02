Чемпионы ЧМ FIBA 3x3 из Испании совершили полный поклон в монастыре Гандантэгчинлен

CentralAsia (MNG) -

Мужская сборная Испании по баскетболу 3х3, победители чемпионата мира FIBA 3x3 2025 года, посетила монастырь Гандантэгчинлен в Улан-Баторе, чтобы познакомиться с монгольской культурой, исследовать наследие буддизма и выразила свое почтение, выполнив полный поклон.

Испания впервые в истории турнира завоевала чемпионский титул, обыграв Швейцарию в финале со счетом 21–17. Эта историческая победа знаменует собой первую золотую медаль для Испании в баскетболе 3x3. Их предыдущий лучший результат — четвертое место в 2016 году.

источник: MiddleAsianNews

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