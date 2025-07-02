экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Чемпионы ЧМ FIBA 3x3 из Испании совершили полный поклон в монастыре Гандантэгчинлен

CentralAsia (MNG) -  

Мужская сборная Испании по баскетболу 3х3, победители чемпионата мира FIBA 3x3 2025 года, посетила монастырь Гандантэгчинлен в Улан-Баторе, чтобы познакомиться с монгольской культурой, исследовать наследие буддизма и выразила свое почтение, выполнив полный поклон.

Испания впервые в истории турнира завоевала чемпионский титул, обыграв Швейцарию в финале со счетом 21–17. Эта историческая победа знаменует собой первую золотую медаль для Испании в баскетболе 3x3. Их предыдущий лучший результат — четвертое место в 2016 году.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com