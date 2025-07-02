Китай начинает полеты в Монголию на самолетах собственного производства. Видео

CentralAsia (MNG) -

Вчера в международном аэропорту Улан-Батора успешно приземлился самолет C909 китайского производства.

Самолет C909 вылетел из Хух-Хото сегодня, 1 июля, и успешно приземлился в Улан-Баторе в 9:40 утра, ознаменовав новую эру в международной коммерческой эксплуатации самолетов китайского производства.

C909 (полное название Comac C909), до 2024 года назывался ARJ21 (Advanced Regional Jet Xiangfeng, или 翔凤 пиньинь xiángfèng, палл. сянфэн — «парящий феникс») — семейство китайских ближне- и среднемагистральных самолётов, разработанная компанией Commercial Aircraft Corporation of China Ltd (входит в государственную корпорацию AVIC I).

Пассажирские модели самолёта рассчитаны на перевозку от 78 до 90 пассажиров в зависимости от модификации. Способны без дозаправки совершать перелёты на расстояние от 2,2 до 3,7 тыс. километров и приземляться в сложных климатических условиях на высокогорных аэродромах. Имеется также транспортный вариант и бизнес-джет.

В коммерческой эксплуатации Comac C909 находится с 28 июня 2016 года. Первым оператором стала авиакомпания Chengdu Airlines.

Ранее самолёт носил название Advanced Regional Jet (ARJ21), в ноябре 2024 года лайнер официально был переименован в Comac C909 чтобы соответствовать линейке других самолётов COMAC, таких как C919, C929 и C939.

В ноябре 2024 года в ходе авиашоу в Китае стало известно, что лайнер официально был переименован в Comac C909 для соответствия линейке других самолётов COMAC, таких как C919 и C929.

источник: MiddleAsianNews

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