Поезда метро, ​​а также электро- и механическое оборудование будут закуплены в Англии

CentralAsia (MNG) -

Первая в Монголии массовая скоростная городская железнодорожная инициатива обращается к опыту Великобритании

Проект метрополитена Улан-Батора ищет британскую железнодорожную экспертизу, привлекая инвестиции и способствуя сотрудничеству. Строительство ожидается в ближайшее время, предлагая значительные возможности.

Проект метрополитена Улан-Батора финансируется за счет долгосрочного кредита, гарантированного правительством Великобритании. Экспортно-кредитное агентство правительства Великобритании UKEF совместно с финансовыми и юридическими консультантами направило «Запрос предложений» (RFP) восьми всемирно известным банкам, из которых пять всемирно известных банков подали выражения заинтересованности (EoI), чтобы стать основным финансистом и организатором проекта метрополитена Улан-Батора.

Те, кто стоит за метрополитеном Улан-Батора, первой в Монголии массовой скоростной городской железнодорожной инициативой, в конце этого месяца посетят Великобританию, чтобы продемонстрировать возможности и задействовать опыт страны.

Проект направлен на преобразование транспортного ландшафта столицы, который с быстрорастущим населением и усугубляющейся перегруженностью был задуман изначально в 2013 году и теперь обновлен с технико-экономическим обоснованием 2025 года.

«Проект сосредоточен на строительстве системы массового скоростного метро с начальной фазой в 19,4-километровой линии с востока на запад, включающей 15 станций», — объяснил Йелик Хуат, архитектор проекта метрополитена Улан-Батора. «Система разработана в соответствии с международными стандартами, интегрируя современные технологии и передовой опыт городского планирования.

«Он направлен на уменьшение заторов на дорогах, сокращение выбросов углерода и повышение качества жизни жителей Улан-Батора путем предоставления надежной и эффективной альтернативы использованию личного автомобиля.

«В практике городского планирования проект будет поддерживать транзитно-ориентированное развитие (TOР) и развитие станций, а также он поддерживает концепцию «многоцентровости» для будущего роста города».

В настоящее время проект находится на продвинутой стадии подготовки. Технико-экономические обоснования завершены, включая обновленный анализ рисков, в то время как оценки воздействия на окружающую среду и общество, а также финансовое структурирование находятся в процессе выполнения.

Центральное правительство и городской совет одобрили рамки проекта, и процесс тендера на строительство и эксплуатацию находится на стадии завершения, с целью начать строительство в ближайшее время.

Поскольку проект набирает обороты, с 15 июня команда проекта посетит Великобританию, в том числе примет участие в мероприятии Rail Live в среду, 18 июня, чтобы повысить осведомленность о значительных возможностях для глобальных и британских компаний железнодорожной отрасли.

Среди областей знаний, которые ищет команда, есть:

– Поставки подвижного состава (поезда метро). – Железнодорожные системы (сигнализация, телекоммуникации и безопасность). – Электроснабжение. – Оборудование депо и услуги по техническому обслуживанию. – Станционные системы, включая платформенные раздвижные двери (PSD) и системы SCADA, кондиционирование воздуха, HVAC, системы обнаружения и тушения пожаров, автоматические системы оплаты проезда (AFC), лифты и эскалаторы, а также системы безопасности и эвакуации. – Консультационные услуги по финансированию и управлению проектами.

Мөнхдалай Тумэндалай, директор проекта метрополитена Улан-Батора, добавил: «Великобритания является мировым лидером в железнодорожной отрасли, известной своими передовыми технологиями, инновациями и возможностями реализации проектов. Такие компании, как Alstom UK, CAF UK, Hitachi, Pandrol, Ricardo Rail и Arup, которые мы посещаем в рамках миссии, известны своим опытом в крупных инфраструктурных проектах, таких как Crossrail и Лондонское метро.

«Наше взаимодействие с железнодорожным сектором Великобритании является стратегическим, учитывая его выдающуюся репутацию в плане высоких стандартов безопасности, современных инженерных решений и устойчивых практик. Мы стремимся использовать этот опыт, чтобы гарантировать, что метрополитен Улан-Батора будет построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами».

Ожидается, что благодаря участию UKEF значительная часть внешнего кредита для проекта будет обеспечена гарантиями Великобритании. Требование UKEF к содержанию предусматривает наличие не менее 20 процентов британских товаров и услуг, что создает хорошие возможности для британских фирм получить существенные контракты по проекту.

Мөнхдалай сказал: «Проект метрополитена Улан-Батора представляет собой не только возможность для строительства нации, но и ворота на более широкий рынок Восточной Азии для железнодорожных организаций Великобритании. Будучи первой системой метрополитена Монголии, он предлагает растущий рынок инфраструктуры с мощной государственной поддержкой проектов городского развития.

«Участие в первой системе метрополитена Монголии дает уникальную возможность сформировать транспортное будущее страны и оставить наследие, а поддержка UKEF обеспечивает надежную финансовую поддержку, снижая инвестиционный риск для поставщиков и поставщиков услуг Великобритании.

«Проект соответствует глобальным целям устойчивого развития (ЦУР), уделяя особое внимание сокращению выбросов и продвижению зеленой городской мобильности, а сотрудничество с монгольскими и международными компаниями будет способствовать передаче знаний и установлению долгосрочных деловых отношений в регионе».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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