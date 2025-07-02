Монголия установит дипломатические отношения с Барбадосом, Республикой Тринидад и Тобаго, Республикой Ботсвана и Королевством Эсватини

CentralAsia (MNG) -

На заседании Постоянного комитета по безопасности и внешней политике 1 июля были обсуждены проекты постановлений Великого Государственного Хурала «Об установлении дипломатических отношений с Государством Барбадос», «Об установлении дипломатических отношений с Королевством Эсватини», «Об установлении дипломатических отношений с Республикой Тринидад и Тобаго» и «Об установлении дипломатических отношений с Республикой Ботсвана», большинством голосов присутствовавших на заседании членов они были поддержаны и решено представить их на рассмотрение на общем заседании парламента страны.

Предполагается, что установление дипломатических отношений с вышеуказанными странами расширит возможности для взаимной поддержки и сотрудничества в интересах общих интересов в рамках многосторонних систем и механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Всемирная торговая организация. Кроме того, в принципе это соответствует основополагающим политическим документам, таким как Конституция Монголии и Концепция национальной безопасности, и нет необходимости вносить поправки в другие законы, разрабатывать новые законы или отменять их

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения