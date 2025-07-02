экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия установит дипломатические отношения с Барбадосом, Республикой Тринидад и Тобаго, Республикой Ботсвана и Королевством Эсватини

CentralAsia (MNG) -  

На заседании Постоянного комитета по безопасности и внешней политике 1 июля были обсуждены проекты постановлений Великого Государственного Хурала «Об установлении дипломатических отношений с Государством Барбадос», «Об установлении дипломатических отношений с Королевством Эсватини», «Об установлении дипломатических отношений с Республикой Тринидад и Тобаго» и «Об установлении дипломатических отношений с Республикой Ботсвана», большинством голосов присутствовавших на заседании членов они были поддержаны и решено представить их на рассмотрение на общем заседании парламента страны.

Предполагается, что установление дипломатических отношений с вышеуказанными странами расширит возможности для взаимной поддержки и сотрудничества в интересах общих интересов в рамках многосторонних систем и механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Всемирная торговая организация. Кроме того, в принципе это соответствует основополагающим политическим документам, таким как Конституция Монголии и Концепция национальной безопасности, и нет необходимости вносить поправки в другие законы, разрабатывать новые законы или отменять их

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com