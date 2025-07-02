Монгольские киберспортсменки впервые примут участие в чемпионате мира

CentralAsia (MNG) -

Женский летний чемпионат мира Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) или MLBB Women's Invitational 2025 пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 15 по 19 июля этого года.

Команда WAOW GG Esports прошла квалификацию, чтобы представлять нашу страну на турнире. Это первый случай в истории, когда монгольские киберспортсменки примут участие в чемпионате мира.

Mobile Legends: Bang Bang (сокр. MLBB) — многопользовательская командная видеоигра в жанре MOBA, разработанная Moonton для мобильных устройств.

Две команды, состоящие (каждая) из 5 игроков, сражаются друг с другом, чтобы достичь и уничтожить замок («базу», «трон») противника, одновременно защищая свой для контроля пути — трёх «линий» («верхняя» — топ, «центральная» — мид и «нижняя» — бот), соединяющих замки. В игре также есть карта с изображением таймингов — «баффов» и полоской здоровья на иконке героев.

Каждый игрок управляет своим персонажем («героем»). Более слабые, управляемые компьютером персонажи, называемые «миньоны», появляются на замках команд и следуют по трём линиям до замка противоположной команды, сражаясь с врагами и башнями. Также присутствует система боевых заклинаний. Главной задачей является полное уничтожение центрального замка противников.

В MLBB всего 6 классов героев:

Стрелок — класс дальнеатакующих героев, которые имеют большой радиус действия и высокий физический, магический, а так же чистый уроны. Герои данного класса имеют малый запас здоровья и защиты.

Убийца — класс героев, которые способны наносить большой физический и магический уроны, а также обладающих хорошей мобильностью. Герои данного класса имеют средний запас здоровья и защиты.

Маг — класс героев, атакующих магией и имеющих разрушительный урон, а также навыки контроля и способных оглушить одного или нескольких врагов одновременно. Герои данного класса имеют малый запас здоровья и защиты.

Поддержка — класс героев, способных лечить или усиливать своих союзников. У данного класса, как у магов, есть умения оглушать или препятствовать своим врагами. Герои данного класса имеют низкий запас здоровья и защиты.

Боец — класс героев, способные застать врага врасплох. Герои данного класса имеют средний запас здоровья и защиты, а также высокий урон.

Танк — класс героев, требующийся для того, чтобы брать на себя весь основной удар врага и открывать дорогу своим союзникам всех остальных классов. Чаще всего этот класс начинает первыми инициировать. Герои данного класса имеют большой запас здоровья и защиты, а также средний урон.

Игра стала популярной в Юго-Восточной Азии, где в 2017 году была самым скачиваемым бесплатным приложением для мобильных игр среди пользователей iPhone. В регионе проводятся турниры по MLBB, в том числе ежегодный Кубок Юго-Восточной Азии. Также является игрой года в сфере мобильных игр.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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