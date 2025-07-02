СМИ: Европа страдает от сильной жары. В Португалии зафиксировано +46,6°

CentralAsia (CA) - Сильная жара не отпускает Европу уже более недели, вызвав повсеместное предупреждение во многих странах континента. Португалия, Испания, Франция и Италия оказались в числе наиболее пострадавших стран, где температура достигла более 40 градусов Цельсия. Об этом пишет euronews.com.

Согласно докладу службы ЕС по изменению климата Copernicus за 2024 год, Европа стала континентом с самыми быстрорастущими температурами на Земле, с 1980-х годов потепление здесь происходило в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Португалия

Метеорологи предупредили, что температура воздуха в Португалии может повыситься до 43 градусов Цельсия, что заставило власти объявить красное предупреждение о жаре для семи из 18 районов.

В этих семи районах была зафиксирована самая высокая максимальная температура за всю историю страны в июне. В воскресенье в городе Мора, расположенном к западу от Лиссабона, была зарегистрирована рекордно высокая температура - 46,6 Цельсия. Предыдущий рекорд составлял 44,9 в 2017 году.

В то время как материковая часть Португалии борется с аномальной жарой, редкое облако, похожее на цунами, застало врасплох многих любителей позагорать, когда в воскресенье появилось в небе над несколькими пляжами вдоль португальского побережья.

Похоже, Португалия пережила худшее, и температура снова стабилизировалась. По прогнозам, в Лиссабоне во вторник будет до 33 градусов Цельсия, что является нормальным для этого времени года.

Однако в некоторых внутренних районах страны температура может достигнуть 43 градусов Цельсия.

Испания

В Барселоне зафиксирован самый жаркий июнь за последние сто лет, начиная с 1914 года, сообщила во вторник национальная метеорологическая служба Испании.

Обсерватория Фабра зафиксировала среднюю температуру 26 градусов Цельсия, что превысило рекорд июня 2003 года, когда средний показатель составил 25,6 градусов Цельсия.

Между тем, в Сарагосе и Бильбао температура была на девять градусов выше среднего сезонного значения. А в южной провинции Уэльва в субботу была зафиксирована рекордная температура в 46 градусов Цельсия. В воскресенье средняя температура по стране составила 28 градусов Цельсия, что стало новым рекордом с 1950 года.

Ожидается, что температура останется высокой до четверга, сообщила национальная метеорологическая служба страны.

Франция

Во вторник премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что национальное метеорологическое агентство Météo-France объявило в 16 департаментах наивысший красный уровень опасности, а в 68 других - оранжевый. Парижский регион, в частности, оказался в числе наиболее пострадавших районов.

«Мы отслеживаем риски и принимаемые меры предосторожности, - сказал Байру. - К счастью, Météo-France сообщает нам, что ситуация может улучшиться в ближайшие дни».

Метеорологическое агентство также предупредило о повышенном риске лесных пожаров.

Более 1300 школ частично или полностью закрыты, сообщило министерство образования.

Эйфелева башня в Париже останется закрытой до четверга. Посетителей с билетами попросили отложить свои визиты.

В будущем экстремальные летние периоды станут более интенсивными по силе и частоте, предупреждают эксперты по климату.

Согласно последним оценкам, к 2100 году во Франции может потеплеть на 4 градуса Цельсия, а температура воздуха превысит 40 градусов Цельсия, и каждый год возможны скачки температуры до 50 градусов Цельсия.

Италия

17 из 27 крупных итальянских городов переживают волну аномальной жары.

В городе недалеко от Болоньи 46-летний мужчина умер после того, как упал во время ремонта школьной парковки, сообщила общественная телекомпания RAI. Предположительно причиной смерти мужчины стала жара.

Тем временем на севере Италии в понедельник прошли проливные дожди, в результате чего грязь покрыла часть города Бардонеккья близ Турина, а на дороги сошли оползни после того, как река Фрежюс вышла из берегов.

По последним данным, столица Италии Рим, где температура уже несколько недель подряд держится выше 35 градусов Цельсия, является одним из самых пострадавших от повышения температуры за последние 50 лет.

Бельгия

В Бельгии с понедельника по среду отменено множество поездов, сообщается на сайте железнодорожного оператора SNCB.

Около 20 поездов, которые обычно ходят только в часы пик в Брюссель и обратно, были отменены, чтобы избежать перегрева линий. На случай поломки поездов были направлены дополнительные бригады.

Железнодорожные операторы предупредили пассажиров, чтобы они не садились на поезд в час пик и по возможности работали из дома, а также брали с собой достаточное количество воды. На всех крупных станциях были установлены бесплатные фонтанчики с водой.