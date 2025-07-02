USAID прекратило реализацию программ иностранной помощи

CentralAsia (CA) - Американское Агентство по международному развитию (USAID) прекращает реализацию программ иностранной помощи с 1 июля, объявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Программы помощи, соответствующие политике администрации и направленные на продвижение интересов Америки, будут осуществляться государственным департаментом», – написал Рубио в своем блоге на платформе Substack.

По его словам, в рамках нового подхода программы будут реализованы с большей подотчетностью, стратегичностью и эффективностью.

Рубио раскритиковал USAID за то, что агентство ориентировалось не на налогоплательщиков США или избранного президента, а на ООН, многонациональные неправительственные организации (НПО) и мировое сообщество. По мнению госсекретаря, USAID представляло свои проекты как благотворительность, а не как инструменты американской внешней политики для защиты национальных интересов. Он отметил, что слишком часто эти программы продвигали антиамериканские идеалы.

Госсекретарь подчеркнул, что получатели помощи должны понимать: помощь от США – это не благотворительность от неизвестных НПО, а инвестиция американского народа.

25 января USAID заморозило большинство своих программ на 90 суток по приказу Госдепа. Марко Рубио 10 марта сообщил о закрытии 83% программ агентства. В конце марта Госдеп и USAID уведомили Конгресс о намерении провести реорганизацию.