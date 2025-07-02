Трамп: Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе на 60 дней

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США согласовали с представителями Израиля условия для прекращения огня в Газе. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Израиль согласовал необходимые условия для 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне. Катар и Египет, которые очень старались помочь принести мир, представят это окончательное предложение»,— написал Трамп.

Президент США также выразил надежду, что «ради блага Ближнего Востока» «Хамас» примет эту сделку, «потому что лучше уже не будет, только хуже».

Американские СМИ ранее сообщали, что в Вашингтон прибыл министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, который должен был обсудить с представителями Белого дома ситуацию в секторе Газа и Иране, а также визит израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в США.

Во вторник Трамп заявил, что, по его мнению, Нетаньяху хочет положить конец военным действиям в Газе.

«Он хочет этого. Я могу вам сказать, что он хочет этого. Думаю, на следующей неделе мы достигнем соглашения», — сказал президент США.

Боевые действия в Газе снова начались в октябре 2023 года. В январе этого года страны заключили временное перемирие, оно продлилось два месяца. 18 марта израильская армия вновь ударила по сектору Газа. В апреле спецпосланник президента США Стив Уиткофф предлагал продлить прекращение огня в обмен на освобождение некоторых заложников в секторе Газа. Израиль согласился на такой план, а «Хамас» отверг условия. После этого ЦАХАЛ расширил военную операцию в Палестине.