Путин и Макрон поговорили по телефону впервые за три года

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает сайт Кремля.

В Москве отметили «содержательный характер» разговора, в котором обсуждался конфликт между Ираном и Израилем, а также российско-украинская война.

«При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Макрона подтвердили факт разговора, отметив, что он длился более двух часов и что речь шла об Украине и иранской ядерной программе. Президент Франции, говорится в сообщении, призвал к скорейшему режиму прекращения огня в Украине и началу переговоров.

Путин и Макрон не разговаривали по телефону с сентября 2022 года. Их прямые контакты продолжались первые несколько месяцев после начала военных действий в Украине.

Макрон в феврале 2025 года заявлял, что готов поговорить с Путиным, «когда это будет уместно в цикле переговоров».