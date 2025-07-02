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Садыр Жапаров и Владимир Путин 2 июля проведут переговоры в Москве
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KG) -  Президент России Владимир Путин 2 июля проведет переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Москве, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Руководители государств обсудят актуальные вопросы развития российско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Последний визит президента Кыргызстана в Россию был 9 мая по приглашению Владимира Путина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

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