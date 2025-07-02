Президент Монголии издал указ о присвоении выдающимся монгольским девушкам звания почетных спортсменок

CentralAsia (MNG) -

Спортсменки женской сборной, завоевавшие серебряные медали чемпионата мира по баскетболу 3х3, получили звание «Заслуженный спортсмен»

Игрокам женской сборной Монголии (ХУЛАН Онолбаатар, АРИУНЦЭЦЭГ Бат-Эрдэнэ, НАНДИНХУСЭЛ Нямжав и ЦЭРЭНЛХАМ Мөнхнасан), завоевавшим серебряные медали на чемпионате мира по баскетболу 3х3, присвоено звание «Заслуженный спортсмен Монголии».

Тренер команды, гражданин Канады Стив Сир, также был награжден Орденом Дружбы в знак признания его вклада в развитие дружеских отношений между двумя странами.

«Вы подняли честь своей страны и ценность монголов на высокий уровень. От имени монгольского народа я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем спортсменам и тренерам, завоевавшим серебряные медали на чемпионате мира.

Я хотел бы выразить глубокую благодарность Федерации баскетбола Монголии, столичному руководству, а также отдельным лицам и организациям, которые сотрудничали в организации этого турнира. Как глава государства, я очень рад и впечатлен высоким уровнем работы, которую наша баскетбольная ассоциация проделала в последние годы в атмосфере слаженности.

Где единство, там сила. Они осчастливили свою страну и соотечественников, завоевав серебряную медаль на чемпионате мира по командным видам спорта, что является впечатляющим достижением.

Я хотел бы поздравить вспомогательный персонал команды, Монгольскую федерацию баскетбола, Федерацию баскетбола 3х3 и родителей наших спортсменов. Желаю вам медали на Олимпиаде и чемпионата мира. Правительство Монголии сегодня ценит вашу тяжелую работу, поскольку вы показали, насколько преданны монгольские женщины, и подали хороший пример нашим детям. Да здравствует Монголия под Вечным Синем Небом!», — скакал Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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