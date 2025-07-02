Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи Петропавловска-Камчатского

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CentralAsia (CA) - В акватории Авачинского залива вблизи Петропавловска-Камчатского случилось землетрясение. Его магнитуда составила 5,2, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Землетрясение произошло в 14:49 по местному времени (05:49 мск) в 51 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 88,2 км.

По данным краевого управления МЧС, землетрясение случилось в точке с координатами 52.79° северной широты, 159.2° восточной долготы.

«В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались силой до 3 баллов», – отметили в МЧС.