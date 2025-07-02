В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале. В Воронеже силовики пришли к владельцу местного рынка

CentralAsia (CA) - В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского. Об этом сообщает местное издание E1.ru.

Вместе с Шихлинским был задержан его сын (позже его отпустили). При задержании силовики разбили окно машины Шихлинского, силой вытащили его оттуда и надели на него наручники.

Формальные основания для задержания пока неясны. Сын Шихлинского заявил, что тот находится в статусе свидетеля по уголовному делу. Задержание, по его словам, производили сотрудники ФСБ.

Шихлинского отпустили после допроса.

Практически одновременно с этим в Воронеже силовики пришли домой к еще одному влиятельному уроженцу Азербайджана, бизнесмену Юсифу Халилову, которого называют совладельцем крупнейшего в регионе Алексеевского рынка. Shot также пишет, что он — «смотрящий» от азербайджанской диаспоры по области. Суть претензий в адрес Халилова также неясна.

Шихлинского задерживали 27 июня вместе с другими представителями азербайджанской диаспоры, однако впоследствии отпустили. Те задержания силовики объяснили необходимостью проверить членов диаспоры их на причастность к убийствам и покушениям, совершенным в 2001–2011 годах. Двое основных подозреваемых, братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, погибли во время следственных действий.