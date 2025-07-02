Суд в Баку арестовал восьмерых россиян, которых власти Азербайджана называют «участниками ОПГ» и обвиняют в наркотрафике

CentralAsia (CA) - Суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных днем 1 июля, сообщает APA. МВД Азербайджана называло россиян «членами двух ОПГ».

Восемь человек арестованы на четыре месяца каждый. Их обвиняют в контрабанде наркотиков из Ирана, а также в киберпреступлениях.

На фотографиях из зала суда на лицах задержанных видны следы избиений: у одного из них запекшаяся кровь, у других — синяки и кровоподтеки.

Издание «Важные истории» установило личности трех из задержанных. Это 41-летний IT-предприниматель Антон Драчев, 30-летний программист Дмитрий Безуглый из Санкт-Петербурга и 23-летний программист Сергей Софронов из Череповца. «Агентство» пишет, что еще один задержанный — 38-летний уроженец Архангельска Валерий Дулов, работавший в «Газпромнефти» и «Роснефти».

Помимо восьмерых россиян, задержанных по обвинению в наркотрафике, власти Азербайджана арестовали по другому делу двух сотрудников российского государственного агентства «Sputnik Азербайджан». Их обвиняют в отмывании денег, мошенничеств и незаконном предпринимательстве.

Власти Азербайджана начали преследовать россиян у себя в стране вскоре после массового задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по делу о причастности к убийству. Во время этого задержания два человека погибли.