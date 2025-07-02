Жару до +47 градусов прогнозируют в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В ближайшие три дня на большей части Казахстана прогнозируется сильная жара, сообщили в «Казгидромете».

В светлое время суток воздух будет прогреваться до +35 градусов. Днём 4 и 5 июля в центре и на востоке страны ожидается +40...+42, в южной полосе – +35...+40, а местами +43...+47 градусов. На севере Казахстана 5 июля существенно похолодает, днём будет не теплее +25.

«Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы», – отметили синоптики.

Несмотря на жару, везде, кроме южной полосы, ожидаются дожди с грозами. С середины периода на северо-западе, севере и востоке страны прогнозируют сильные дожди с градом. В западных и южных регионах ожидается усиление ветра с пыльными бурями.

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