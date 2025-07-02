Президент Ирана подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

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CentralAsia (CA) - Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает местное агентство Tasnim. Закон считается вступившим в силу с момента подписания президентом.

24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов, Иран и Израиль договорились о перемирии. На той же неделе иранские власти запретили допуск к ядерным объектам главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Он говорил, что агентство не фиксировало признаков создания Ираном ядерного оружия.