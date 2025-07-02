Амнистия в Казахстане: Первые осуждённые вышли на свободу

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CentralAsia (KZ) - Первые осуждённые, подпадающие под амнистию, вышли на свободу в Костанайской области Казахстана. Об этом сообщили в комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Всего в колониях региона отбывают наказание около 2000 осуждённых. Под амнистию подпадают 300 человек. Сегодня, 2 июля, первые из них вышли на свободу.

«Это событие знаменует собой важный этап в их жизни, предоставляет им шанс начать всё с чистого листа и вернуться к полноценной жизни в обществе. Амнистия – это не просто акт милосердия, это инвестиция в будущее, в котором каждый гражданин имеет возможность исправиться и внести свой вклад в развитие страны», – подчеркнули в КУИС.

Освобождённые по амнистии получат необходимую поддержку для адаптации к новым условиям жизни. Им оказывают содействие в трудоустройстве, восстановлении социальных связей и получении необходимых документов.

23 июня президент подписал закон об амнистии, приуроченный к к 30-летию Конституции Казахстана. Она затронет свыше 15 тысяч осуждённых. Около двух тысяч из них вернутся из мест лишения свободы, остальным сократят сроки наказания. Речь идёт о лицах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, в первую очередь из социально уязвимых категорий: женщинах с детьми, пожилых, несовершеннолетних и других гражданах. Окончательное решение по каждому делу суд примет индивидуально.

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