Токаев провёл заседание Совбеза: Участники обсудили вопросы незаконной миграции

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.

На заседании рассмотрели ключевые тенденции в сфере внутренней и внешней миграции. Доклады представили заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, министры внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения.

«Глава государства подчеркнул важность учёта геополитических факторов и вызовов, демографических прогнозов и мотивов перемещения населения при реализации политики в области миграции. Президент указал на необходимость обеспечения контроля за недопущением нелегальной миграции, а также стимулирования повышения человеческого капитала страны», – говорится в сообщении.

По итогам заседания правительству поручено пересмотреть и проанализировать функционал государственных органов, а также усилить интеграцию всех информационных систем в сфере миграции.

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