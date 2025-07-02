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Двое афганских контрабандистов погибли в перестрелке с таджикскими пограничниками, - ГКНБ РТ

CentralAsia (TJ) -  Оперативники Управления ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности) Таджикистана совместно с пограничниками провели операцию по захвату афганских наркоторговцев, в ходе которой произошла перестрелка, закончившаяся гибелью двоих нарушителей. Об этом сообщает Khovat.tj.

По данным издания, оперативники установили маршрут передвижения группы наркоконтрабандистов во главе с 50-летним уроженцем провинции Бадахшан Азархоном Сайдумаром. Преступники с грузом незаконно пересекли границу Таджикистана в районе Шамсиддина Шохина. Силовики решили захватить группу. В ходе проведения операции контрабандисты не подчинились приказу о добровольной сдаче и открыли стрельбу. В результате ответного огня были нейтрализованы главарь группы контрабандистов Сайдумар, а также его подельник Азизи Розмухаммад. Остальные члены бандгруппы сбежали в сторону Афганистана.

На месте происшествия обнаружены и изъяты два автомата Калашникова с магазином и 17 патронами, прибор ночного видения, резиновая лодка, три мешка с 59 брикетами опия и один брикет с метамфетамином. Общий вес запрещенных веществ составил 58,5 кг.

Следственным отделом оперативной группы управления ГКНБ по Хатлонской области возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию сообщников преступной группы.

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