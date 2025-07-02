Песков: Россия никогда не угрожала Азербайджану

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану. Первопричиной напряженности в отношениях он назвал «действия по раскрытию преступлений в том числе против азербайджанцев», пишет «Ведомости».

«Москва видит попытки Киева разбалансировать отношения России и Азербайджана и спровоцировать напряженность. Киев будет делать все, чтобы подлить масла в огонь, спровоцировать Баку на эмоциональные действия», – сказал Песков журналистам.

При этом он отметил, что в Кремле обратили внимание на видеокадры с задержанными в Азербайджане россиянами. «Москва будет защищать их законные интересы всеми имеющимися средствами», – заявил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева, они находятся в постоянном контакте.

28 июня сотрудники Следственного комитета (СК) России провели задержания в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. По этому делу были задержаны представители азербайджанской диаспоры. Двое из них скончались. После этого между Россией и Азербайджаном возникла напряженность.

Вчера в Азербайджане были задержаны и арестованы две группы россиян задержаны МВД. Помимо перевозки наркотических веществ из Ирана их также обвиняют в их онлайн-продаже и киберпреступлениях. На опубликованных кадрах задержания и из суда у некоторых были видны следы побоев на лице. Кроме того 1 июля суд в Баку арестовал главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В отношении их было возбуждено уголовное дело по статьям УК о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. На этом фоне МИДы двух стран обменялись нотами протеста.

Кроме того, вчера Зеленский позвонил Алиеву и заявил, что выразил «четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана».