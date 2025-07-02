экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД Украины вызвал дипломата США на фоне приостановки военных поставок
Предыстория: США приостановили поставки в Украину ракет для Patriot, - NBC

CentralAsia (CA) -  Временный поверенных в делах США в Киеве Джон Хинкель вызван в МИД Украины для обсуждения поставок военной помощи. NBC сообщал, что Пентагон решил приостановить отправку партии ракет и боеприпасов в Украину.

«Ключевой темой разговора стала военная помощь США и оборонное сотрудничество. подчеркнули критическую важность продолжения поставок выделенных ранее пакетов»,— говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили дальнейшие контакты сторон «на всех уровнях» по этому вопросу.

По данным NBC, США отложили поставки десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов. Решение принято на фоне обеспокоенности по поводу нехватки запасов вооруженных сил США.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com