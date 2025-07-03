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Американский колледж выбирает монгольскую баскетболистку, которая обыграла сборную США
Нандинхусэл Нямжав
Нандинхусэл Нямжав

CentralAsia (MNG) -  Команда Florida Tech University Panthers, выступающая во втором дивизионе NCAA в США, объявила о подписании контракта с монгольской баскетболисткой.

Это Нандинхусэл Нямжав, которая входит в состав монгольской команды 3x3 на чемпионате мира, победившей команду США. Тогда это событие, в котором Монголия обыграла команду США, что стало одним из самых больших сюрпризов в истории чемпионата мира по баскетболу 3х3!

Ее команда стала серебряным призером этого чемпионата.

Она родилась в Улан-Баторе в 2007 году. Сейчас ей 18 лет, и вчера она стала самой молодой спортсменкой, получившей указом президента страны звание «Заслуженный спортсмен Монголии».

источник: MiddleAsianNews

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