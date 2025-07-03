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Женская команда Монголии по баскетболу отправляется в Южную Корею

CentralAsia (MNG) -  

Женская сборная Монголии по баскетболу отправилась в Южную Корею 2 июля для участия в турнире «2025 Future League», организованном корейской WKBL.

Турнир пройдет в Пусане (Южная Корея), и помимо женской сборной Монголии в нем принимают участие чемпионы корейской лиги WKBL, сингапурской и японской лиг.

Лига пройдет в Пусане в течение 9 дней с 2 ​​по 10 июля.

После этой лиги сборная Монголии планирует отправиться в Китай для участия в женском Кубке Азии ФИБА 2025 года в дивизионе B.

Женская корейская баскетбольная лига (WKBL) (한국여자프로농구) — высшая профессиональная женская баскетбольная лига в Южной Корее. Лига была основана в 1998 году. Начиная с летней лиги в 1998 году, лига проводила две зимние и летние лиги в год, но с сезона 2007-08 годов она проводит одну лигу, а также лигу второго уровня, Futures League

источник: MiddleAsianNews

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