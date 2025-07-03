Международный аэропорт «Чингисхан» вошел в десятку самых усовершенствованных аэропортов мира

CentralAsia (MNG) -

Международный аэропорт «Чингисхан» впервые вошел в список самых модернизированных аэропортов мира 2025 года.

Это признание получено в рейтинге «Самых усовершенствованных аэропортов мира» Skytrax за 2025 год, в котором Улан-Батор (UBN) занял 6-е место — наряду с такими крупными региональными хабами, как Алматы (2-е место), Бангкок Суварнабхуми (3-е место), Лондон Гатвик (4-е место) и Тайвань Таоюань (5-е место).

Премия «Самый улучшенный аэропорт мира» отражает улучшение качества аэропорта по всей программе Airport Awards. Она анализирует изменение аэропорта в глобальном рейтинге и улучшение показателей аэропорта во многих категориях награды, чтобы определить самые улучшенные аэропорты за последние 12 месяцев.

С момента открытия в июле 2021 года международный аэропорт «Чингисхан» постоянно модернизировал свои объекты. Начиная с 2024 года аэропорт внедрил передовые технологии — автоматизированные системы регистрации, программное обеспечение для управления пассажиропотоком и интеллектуальные информационные дисплеи, — которые получили положительные отзывы международных оценщиков. Кроме того, аэропорт постепенно внедряет систему «OneID», направленную на оптимизацию процедур доступа пассажиров и повышение безопасности.

Заглядывая вперед, аэропорт стремится стать ключевым международным транзитным узлом и планирует и дальше улучшать свои услуги, чтобы быть конкурентоспособным с региональными центрами. Это достижение международного аэропорта «Чингисхан» является показателем не только улучшения инфраструктуры, но и приближения управления, стандартов и удовлетворенности пассажиров к международному уровню, сообщили в Министерстве дорог и транспорта.

источник: MiddleAsianNews

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