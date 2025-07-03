Атташе подполковник Брайан Харт награжден медалью «За военное сотрудничество» ВС Монголии

CentralAsia (MNG) - 2 июля депутат парламента, министр обороны Батлут Дамба принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Монголии Ричарда Буангана.

В начале встречи министр обороны Батлут Дамба сказал: «Я благодарен за проекты и программы, реализуемые совместно с нашей страной, которые внесли ценный вклад в повышение военного профессионализма личного состава Вооруженных сил Монголии и повышение их способности играть роль в миротворческих операциях. Мы с нетерпением ждем расширения нашего сотрудничества в оборонной сфере в будущем».

Посол Ричард Буанган подчеркнул свою приверженность активной работе по устойчивому продолжению оборонного сотрудничества.

В завершение встречи атташе по вопросам обороны посольства США подполковник Брайан Харт был награжден «Медалью за военное сотрудничество» в знак признания его активной и инициативной работы и усилий по углублению сотрудничества между двумя странами в период его пребывания на этой должности.

источник: MiddleAsianNews

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