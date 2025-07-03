В Бурятии откроется первый зарубежный центр тестирования по монгольскому языку

CentralAsia (MNG) -

В пятницу, 4 июля, в Улан-Удэ откроется Центр монгольского языка и культуры. Это событие станет одним из ключевых в программе I Форума ректоров Монголии и России.

Центр монгольского языка и культуры откроется на базе Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова и станет первым в мире сертифицированным учреждением за пределами Монголии, где можно будет пройти профессиональную подготовку и сдать международный экзамен TOMFL.

— Мы планируем не только проводить курсы по подготовке к экзамену TOMFL, но и реализовывать культурно-просветительские мероприятия, направленные на популяризацию монгольского языка, литературы и традиций. Это важный шаг для формирования устойчивого интереса к востоковедению и расширения гуманитарного взаимодействия наших стран,

— подчеркнула Надежда Бадмацыренова, и.о. заведующего кафедрой филологии Центральной Азии Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова.

Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова — единственный в мире вуз, где более 30 лет непрерывно ведется подготовка специалистов по монголоведению на всех уровнях: от бакалавриата до аспирантуры. Особое место в образовательной стратегии занимает языковая стажировка в Монголии, которая реализуется совместно с Монгольским госуниверситетом с 1994 года.

В рамках форума министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и министр образования Монголии Наранбаяр Пурэвсурэн подпишут соглашение о сотрудничестве в области языковой политики. Этот документ станет ещё одним шагом к укреплению связей между Монголией и Россией в образовании, науке и культуре.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения