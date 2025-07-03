STeP EcoLab II: ЕС усиливает поддержку устойчивого текстильного производства и экомаркировки в Монголии

// Julie Delzescaux (Banner photo) and Regis Defurnaux (Gallery photos)

CentralAsia (MNG) -

Сектор кашемира является вторым по величине работодателем в Монголии и важнейшим двигателем национальной экономики, обеспечивая около 40% мирового кашемирового волокна. Уступая только добывающей промышленности, он играет важнейшую роль в обеспечении средств к существованию и экономическом развитии. Однако этот успех сопряжен со значительными трудностями. Несмотря на прогресс в знаниях, осведомленности и приверженности принципам устойчивого потребления и производства (УПП), текстильный сектор Монголии по-прежнему сталкивается с серьезными препятствиями в расширении масштабов и внедрении практик УПП. Сектору не хватает потенциала для достижения критической массы, необходимой для преобразующих изменений и международного признания.

Благодаря усилиям Европейского союза по решению этих проблем, необходимо обеспечить, чтобы сектор кашемира Монголии оставался конкурентоспособным, экологически ответственным и соответствовал мировым стандартам устойчивости. Укрепляя принятие SCP по всей цепочке создания стоимости, сектор может обеспечить свою долгосрочную жизнеспособность, одновременно повышая свою международную репутацию.

Продвигая комплексный подход, охватывающий все этапы цепочек создания стоимости и стимулируя экологически безопасные практики как часть рыночного механизма «тяни-толкай», проект решает различные приоритеты ЕС. С точки зрения воздействия на окружающую среду, данная акция будет способствовать борьбе с изменением климата и опустыниванием посредством распространения передовой практики в области устойчивого развития, в частности, управления пастбищами, снижения потребления энергии и воды предприятиями малого и среднего бизнеса, занимающимися обработкой шерсти и кашемира, а также увеличения объемов переработки материалов и продукции, цикличности и экодизайна.

Инновации посредством продвижения развивающихся схем экомаркировки, осуществляемых местными организациями гражданского общества, и укрепления Responsible Nomads как международно признанной системы экомаркировки и цифровой прослеживаемости позволят устойчивым продуктам основываться на надежных подтвержденных заявлениях и избегать гринвошинга. В этой связи ММСП также будут обучены ожиданиям рынка ЕС и получат поддержку в разработке своих заявлений. Действие повлияет на политическую среду посредством пропагандистских кампаний и рекомендаций по улучшению политики в отношении инклюзивной зеленой экономики, которые будут разработаны и приняты лицами, принимающими решения. Обновленная версия дорожной карты 2030 года для устойчивого сектора кашемира будет вдохновлена ​​правилами ЕС для текстильной отрасли, включая цели по цикличности, переработке, повышению долговечности продукции и возможности повторного использования.

Мероприятие позволит улучшить технические навыки скотоводов, руководителей бизнес-посредников, таких как финансовые учреждения и организации скотоводов (HO), инженеров текстильных МСП и персонала, чтобы у них были возможности для расширения принятых практик устойчивого потребления и производства. В частности, будут организованы семинары по «Зеленому соглашению» и стратегии ЕС по устойчивому и циклическому текстилю, Экодизайну для регулирования устойчивой продукции, Экомаркировке ЕС для текстильной продукции, Расширенной ответственности производителей ЕС для текстильных изделий, Цифровому паспорту продукции для текстильных изделий, CEAP и последствиям для монгольских ММСП. Кроме того, облегченный доступ к зеленому финансированию, как для ММСП, так и для HO, еще больше расширит их возможности в выборе собственного пути к устойчивости. Ожидается, что ММСП и HO будут соответственно на 10% и 5% более успешными в получении зеленых кредитов, способствуя достижению цели Sustainable Finance Roadmap 2030.

В социальной сфере особое внимание будет уделено интеграции женщин и уязвимых групп в соответствии с ценностями, закрепленными в Плане действий ЕС по гендерным вопросам III. Ожидается улучшение условий жизни для скотоводов и сельских жителей, улучшение условий труда для рабочих шерстяных и кашемировых фабрик, особенно женщин, улучшение условий для городских жителей и создание рабочих мест для женщин и уязвимых групп.

источник: MiddleAsianNews

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