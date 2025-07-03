Sandvik получает крупный заказ на поставку горнодобывающего оборудования в Монголию

CentralAsia (MNG) - Sandvik получила крупный заказ на подземное горнодобывающее оборудование от ООО Оюу-Толгой, которое будет использоваться на медно-золотом руднике Оюу-Толгой в пустыне Южная Гоби в Монголии. Стоимость заказа составляет около 270 миллионов шведских крон, и он был зарезервирован на второй квартал 2025 года.

Заказ включает погрузчики и грузовики, а поставки, как ожидается, начнутся в октябре 2025 года и продолжатся до ноября 2026 года. Оюу-Толгой, одно из крупнейших в мире известных месторождений меди и золота, находится в совместной собственности Rio Tinto и правительства Монголии.

«Погрузчики и грузовики Sandvik неизменно демонстрируют лидирующие в отрасли показатели для Оюу-Толгой, и мы очень рады возможности продолжать поддерживать безопасность, производительность и экономическую эффективность горнодобывающих работ», — говорит Матс Эрикссон, президент бизнес-направления «Горнодобывающая промышленность».

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