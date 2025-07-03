Следственный комитет РФ предъявил обвинения задержанным в Екатеринбурге азербайджанцам. Баку вызвал российского посла и выразил протест

CentralAsia (CA) - Следственный комитет РФ объявил о предъявлении официальных обвинений представителям азербайджанской диаспоры, задержанным в ходе рейда силовиков в Екатеринбурге 27 июня.

В сообщении ведомства фигуранты дела — Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров — называются «участниками преступной группы, причастной к ряду особо тяжких преступлений в Екатеринбурге».

По версии следствия, обвиняемые причастны к убийству выходца из Азербайджана Юнуса Пашаева в 2001 году, покушению на убийство по найму Фехруза Ширинова в 2010 году и убийству Икрама Гаджиева в 2011 году. Мотивом этих преступлений СК считает раздел сфер влияния в бизнесе и личную месть.

Обвинения по трем статьям УК («убийство группой лиц по предварительному сговору», «убийство по найму», «покушение на убийство по найму») предъявлено пятерым фигурантам. Все задержанные отправлены под арест. СК отмечает, что все шестеро являются гражданами РФ.

«Один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте. Он также изобличил своих соучастников», — говорится в пресс-релизе СК.

Тем временем министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что вызвало посла РФ Михаила Евдокимова и проинформировало его о протесте «относительно недружественных действий и шагов, нанесших ущерб отношениям между двумя странами».

В МИДе выразили глубокую обеспокоенность «противоправными действиями» российских силовиков во время рейда против азербайджанцев в Екатеринбурге, когда погибли братья Гусейн и Зияддин Сафаровы.

«Указано, что российская версия инцидента противоречит явным признакам насилия на телах погибших соотечественников и заключению экспертов. Подчеркнуто, что в российских СМИ наблюдаются проявления этнической нетерпимости в связи с рейдами, а использование в отношении азербайджанцев выражений типа „этническая преступная группировка“ недопустимо», — говорится в заявлении МИДа.

Баку отметил, что ожидает от Москвы «тщательного и объективного расследования нарушений, допущенных российскими правоохранительными органами, и наказания виновных».

Отношения Азербайджана и России обострились после задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки. Двое из задержанных погибли. После массового задержания МИД Азербайджана выразил Москве протест.

Позже правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали российских граждан, обвиняемых в транзите наркотиков. МИД РФ потребовал освободить задержанных.