Суд присяжных США признал P. Diddy виновным по двум из пяти пунктов, рэперу грозит 20 лет тюрьмы

P. Diddy

CentralAsia (CA) - Суд присяжных объявил решение по пяти пунктам обвинения в отношении продюсера и рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy. Присяжные сочли его виновным в двух случаях сексуальной эксплуатации и вовлечения в проституцию.

Как сообщает NBC News, речь идет о двух его бывших девушках, Касандре Вентуре и Джейн, фамилия которой не названа. Только по этим двум пунктам ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Решение по сроку должны объявить позже.

В то же время присяжные признали его невиновным по трем более серьезным пунктам — двум пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и пункте об организованной преступной деятельности по предварительному сговору. Адвокат P. Diddy попросил суд освободить его подзащитного под залог в размере $1 млн до вынесения приговора, пока решение об этом не принято.

Судебные заседания продолжались по делу в общей сложности три дня. За это время было допрошено 34 человека, включая предполагаемых жертв и сотрудников правоохранительных органов. Вчера присяжные вынесли решение по четырем из пяти пунктов — всем, кроме самого серьезного обвинения в организованной преступной деятельности. Судья федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка Аруну Субраманиану, который ведет это дело, потребовал, чтобы они пришли к единому мнению по этому пункту, поэтому присяжные продолжили обсуждение.

17 сентября 2024 года рэпера арестовали в Нью-Йорке по решению суда. В конце июня прокуратура сняла с него несколько обвинений, в том числе в попытке поджога и двух попытках похищения людей. Сам P. Diddy не признал вину по предъявленным ему обвинениям.